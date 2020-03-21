Барнаулец украл у девушки телефон, а потом занял у нее деньги на выкуп

21 Март 2020 2020-03-21T15:19:07+03:00

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Барнаульца осудили за кражу мобильного телефона у девушки, к которой он попал на вечеринку. Мужчина сам признался ей в преступлении и предложил выкупить украденный смартфон из ломбарда.

Как сообщила «Комсомолке» старший помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Анна Фомина, в начале 2020 года подруга потерпевшей пригласила осужденного в ее квартиру на вечеринку. Незнакомец пришел в гости с другом и хорошо провел время. Дождавшись, когда хозяйка квартиры уснет, он захватил с собой ее телефон, который сдал в ломбард за восемь тысяч рублей.

После того, как потерпевшая обнаружила пропажу и обратилась в отделение полиции с заявлением, мужчину допросили в числе прочих участников посиделок. После этого он пришел к потерпевшей и фактически признался в преступлении. Он сообщил, что знает, где ее телефон, и попросил взаймы деньги на его выкуп. Девушка отдала ему наличные.

Мужчина действительно выкупил крпаденое и вернул, а вот деньги отдать не смог. За кражу с причинением значительного ущерба он получил год лишения свободы условно с испытательным сроком на 1,5 года.

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Точную сумму выведенных средств еще предстоит установить (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU