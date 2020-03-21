В барнаульской Мизюлинской роще грабитель душил девушку

21 Март 2020 2020-03-21T11:54:56+03:00

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В Барнауле осудили парня, напавшего на девушку средь бела дня. С заявлением о преступлении в отдел полиции обратилась барнаульская студентка, рассказали в прокуратуре «Алтайской правде».

Девушка рассказала, что шла домой через Мизюлинскую рощу днем, и вдруг услышала позади быстрые шаги. Оглянувшись, он заметила парня крепкого телосложения, который шел быстрым шагом. Девушка решила пропустить его и отстранилась, повернувшись спиной. Но парень схватил ее за шею и стал душить, повалив на землю и требуя сумку в процессе.

Девушка сказала, чтобы забирал, чтол хочет, только отпустил ее. Схватив «трофей», налетчик убежал. В сумке были документы, 1600 рублей, косметика и ключи от квартиры. Студентка сразу же обратилась в полицию, описала преступника, и его задержали по «горячим следам». Полицейские отследили его путь по камерам наблюдения, а сумку нашли в парке. Причем все содержимое осталось на месте.

В суде преступник своей вины не признал, однако его вину в грабеже сочли доказанной. Парень и его адвокат обжаловали приговор. Но и суд апелляционной инстанции не смягчил участь осужденного, и отправил его на два года в колонию общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU