В Новоалтайске разворотило три автомобиля после жесткого ДТП

21 Март 2020 2020-03-21T08:39:30+03:00

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Вечером 20 марта в Новоалтайске на улице Анатолия в районе дома №4 жестко столкнулись три автомобиля. Подробности происшествия сообщили в краевой ГИБДД.

По предварительным данным, 36-летний мужчина на Hyundai Solaris не выдержал дистанцию до впереди движущегося автомобиля Subaru Forester под управлением 43-летнего мужчины и допустил столкновение.

От удара Hyundai отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем ВАЗ-2107, за рулем которого сидел 30-летний мужчина.

ДТП в Новоалтайске.Фото: интернет-сообщества Barnaul 22

В результате ДТП водитель автомобиля Hyundai Solaris получил травмы, его госпитализировали в бессознательном состоянии. Его пассажиру — 44-летнему мужчине, и водителю отечественного автомобиля оказали медицинскую помощь, госпитализация не понадобилась. По словам очевидцев, водитель ВАЗа получил переломы ног.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту аварии, устанавливают обстоятельства случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU