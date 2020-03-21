2020-03-21T07:16:14+03:00
Здоровье

182 человека в Алтайском крае находятся на самоизоляции

Они приехали из стран, где есть заболевшие коронавирусом
Анастасия Корягина
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Дистанционное обучение.Дистанционное обучение.Фото: pixabay.com
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109 барнаульцев самоизолировались по рекомендациям властей региона в связи с тем, что приехали из отпуска. Они были в неблагополучных по распространению коронавируса странах.

По данным на 20 марта, общее число самоизолированных в Алтайском крае составило 182 человека. Об этом рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны Роспотребнадзора Ольга Егорова на заседании в городской думе.

Как сообщила главный внештатный эпидемиолог Минздрава Алтайского края Ирина Переладова, за весь период эпидемии коронавируса в регионе на самоизоляции сидело 500 человек.

Ранее в Алтайском крае отправили на каникулы школьников. После каникул они будут учиться дистанционно — пока до 12 апреля. Алтайские вузы также постепенно переходят на листанционное обучение.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в России COVID-19 заболели 253 человека, из них 12 выздоровели. За последние сутки зафиксировано 54 заражения. В мире зарегистрировано 277 тысяч случаев заболевания. Почти 11,5 тысяч пациентов умерли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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