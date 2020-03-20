2020-03-20T16:39:34+03:00
Общество

Штормовой прогноз объявили алтайские синоптики

Ожидается сильный ветер и осадки
Анна СЕМИНА
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Спасатели рекомендуют не выезжать за пределы населенных пунктовСпасатели рекомендуют не выезжать за пределы населенных пунктовФото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
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Синоптики Алтайского края на ближайшие дни передали штормовое предупреждение. В регионе ожидается усиление ветра и осадки.

Так в воскресенье днем, 22 марта и ночью 23 марта в крае ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами порывы до 25-27 метров в секунду. При этом высока вероятность осадков в виде дождя, переходящего в мокрый снег, снег. Не исключены сильные осадки и метели, на дорогах гололед, налипание мокрого снега. С понедельника в край придет похолодание.

В Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю настоятельно рекомендуют в период непогоды отказаться от прогулок и поездок за пределы населенных пунктов. Если же поездку нет возможности перенести, подготовьте свой автомобиль должным образом, а также возьмите запас воды и термос с чаем.

- Мобильные телефоны должны быть заряжены, а баланс пополнен. Заложите в автомобиль минимальные средства спасения – лопату, трос, топор. Одевайтесь соответственно погодным условиям на улице, а не в автомобиле, - добавляют в главке МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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