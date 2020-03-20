2020-03-20T15:47:21+03:00
Происшествия

Спортклуб обокрали в Барнауле

Ущерб составил 85 тысяч рублей
Анна СЕМИНА
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Из будущего спорклуба вынесли обогреватели, электрический кабель, тепловую пушку, керамические умывальники и смесителиИз будущего спорклуба вынесли обогреватели, электрический кабель, тепловую пушку, керамические умывальники и смесителиФото: Анна СЕМИНА
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В Барнауле мужчина обокрал спортивный клуб, который даже еще не успел открыться.

Кража произошла в Индустриальном районе. С заявлением в полицию обратился 44-летний мужчина. Он рассказал, что в собственности у него есть административное здание, строительство которого завершилось совсем недавно. В нем он планировал открыть спортивный клуб.

- Каждые два дня он приезжал осматривать будущий спорткомплекс и накануне обнаружил, что из здания пропали обогреватели, электрический кабель, тепловая пушка, керамические умывальники и смесители, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Сумма ущерба составила 85 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Раскрыть преступление удалось оперативно. В совершении подозревается 35-летний житель Барнаула. К моменту задержания он уже успел продать все украденное имущество неизвестным лицам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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