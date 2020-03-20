2020-03-20T14:59:15+03:00
Происшествия

Банду по обналичиванию денег «накрыли» в Барнауле

Точную сумму выведенных средств еще предстоит установить
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
У подозреваемых изъяли 16 млн рублейУ подозреваемых изъяли 16 млн рублей
Изменить размер текста:

Силовики «накрыли» в Барнауле банду, которая с 2016 года обналичивала деньги, не имея на то специальной лицензии.

Как предварительно установило следствие, несколько жителей краевой столицы с 2016 года под видом предпринимательской деятельности обналичивали деньги без наличия специальной лицензии. Наличность выводили через подконтрольные коммерческие организации.

Задержание.

- Незаконный доход от этой деятельности составил более 2 миллионов 250 тысяч рублей, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Во время задержания в офисе, а также по месту жительства подозреваемых были проведены обыски. Силовики изъяли наличными более 16 миллионов рублей. По данному факту ведется расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения».

Ведется сбор и закрепление доказательств. В ходе расследования будет устанавливаться точная сумма извлеченного дохода, а также сумма обналиченных денежных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спортклуб обокрали в Барнауле
Банду по обналичиванию денег «накрыли» в Барнауле
Общегородской субботник в Барнауле пройдет 24 апреля
Жители алтайского села встали на защиту учителей после жалобы многодетной матери
Персонал онкодиспансера обучили обращению с больными коронавирусом
В Алтайском крае заметили первые проснувшиеся растения
Сибирская генерирующая компания приостановила очную работу с клиентами
ВТБ Факторинг на четверть увеличил объем финансирования компаний Сибири
Три пациента умерли от туберкулеза в больнице, не имеющей лицензии
В Алтайском крае закрыли все ледовые переправы
Сотрудники Алтай-Кокса поддерживают благотворительный проект к 75-летию Победы
Алтайскому краю предрекли высокую численность клещей в предстоящем сезоне
Женщина во время празднования дня рождения родственника убила бывшего сожителя
Барнаульские долевики не могут заселиться из-за краснокнижных птиц
ВТБ выдал более 100 млрд рублей ипотеки с начала года
Виктор Томенко показал, как заканчивается его рабочий день
Барнаульца, разбившего голову женщине тушенкой, пока оставили на свободе
Барнаульцам рассказали, как платить за электричество по «удаленке»
Почта России и благотворительный фонд «Линия жизни» выпустили серию виртуальных открыток
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом создали в Барнауле
Шутник распространил фейковые письма про коронавирус от имени правительства Алтайского края
Селянин отдал за ночь любви 80 тысяч рублей, но оказался жертвой мошенника