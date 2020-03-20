Банду по обналичиванию денег «накрыли» в Барнауле

20 Март 2020 2020-03-20T14:59:15+03:00

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Силовики «накрыли» в Барнауле банду, которая с 2016 года обналичивала деньги, не имея на то специальной лицензии.

Как предварительно установило следствие, несколько жителей краевой столицы с 2016 года под видом предпринимательской деятельности обналичивали деньги без наличия специальной лицензии. Наличность выводили через подконтрольные коммерческие организации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="636" height="360" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/767727" frameborder="0"></iframe> Задержание.

- Незаконный доход от этой деятельности составил более 2 миллионов 250 тысяч рублей, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Во время задержания в офисе, а также по месту жительства подозреваемых были проведены обыски. Силовики изъяли наличными более 16 миллионов рублей. По данному факту ведется расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения».

Ведется сбор и закрепление доказательств. В ходе расследования будет устанавливаться точная сумма извлеченного дохода, а также сумма обналиченных денежных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU