Общегородской субботник в Барнауле пройдет 24 апреля

20 Март 2020 2020-03-20T13:53:37+03:00

На весну и лето в городе назначены больше ста экологических акций Фото: Анна СЕМИНА

В нем примут участие предприятии, студенты и простые жители города

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Через месяц, 24 апреля, в Барнауле должен состояться общегородской субботник. Детали его проведения обсудили сегодня, 20 марта.

- В 2020 году согласно плану мероприятий по проведению месячника предусмотрено проведение пяти еженедельных «чистых четвергов» по очистке парков, скверов, зеленых уголков, а также лесных массивов и склонов оврагов от бытового и строительного мусора. В наведении санитарного порядка на территории города примут участие предприятия и организации всех форм собственности, учреждения социальной сферы, управляющие компании, студенты, жители. Общегородской субботник запланирован на 24 апреля. Бесплатный вывоз твердых бытовых отходов на городской полигон планируется осуществлять с 23 по 30 апреля, - сообщил во время совещания заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Иван Гармат.

Помимо этого запланирована очистка, мойка и покраска дорожных знаков, ограждений, светофоров и опор линий освещения. Как только потеплеет, «Автодорстрой» начнет очистку остановок.

По словам заведующей отделом по охране окружающей среды Татьяны Куркиной, на весну и лето запланировано больше ста экологических акций. Их проведут в лесопарковых зонах, уберут несанкционированные свалки и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU