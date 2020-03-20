2020-03-20T13:44:23+03:00
Общество

Жители алтайского села встали на защиту учителей после жалобы многодетной матери

Они опровергли претензии женщины, обвинявшей учителей в прессинге на ее детей
Анна МОСКАЛЕНКО
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Наталья ЛазареваНаталья ЛазареваФото: из личного архива героя(ев) публикации
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В редакцию «МК на Алтае» пришло коллективное письмо от жителей села Максимовка Славгородского района в защиту педагогов местной школы. Ранее многодетная мать Наталья Лазарева обвинила учителей в прессинге на ее детей.

Напомним, Наталья обратилась в комитет по образованию Славгородского района после того, как с родителей начали дополнительно собирать деньги на ремонт. После этого, по словам женщины, педагоги начали придираться, а в ее дом с проверкой нагрянула комиссия по делам несовершеннолетним.

Местные жители возмущены «правдой» Натальи Лазаревой и утверждают, что сбор денег на ремонт был добровольным. И это было решение самих родителей.

- Мы знаем Наталью Сергеевну чуть больше 20 лет. Настолько скандального и склочного человека трудно найти на селе. Она постоянно устраивает ссоры с соседями, родственниками, односельчанами. А теперь объявила войну директору филиала школы и педагогическому коллективу, - пишут защитники. - Все учителя имеют огромный стаж, квалификационные категории. Дети успешно сдают выпускные экзамены, участвуют в различных конкурсах. И мы - родители благодарны им за это!

Наталья, по словам остальных родителей, искажает события. От многих общих сборов на развитие школы и села она категорически отказывается, почему-то обвиняя при этом школу в принуждении. Также, например, женщина пишет в соцсетях о пьянстве учителей в стенах школы. На самом деле, по словам защищающих школу, все дело в том, что сельский клуб закрыт, поэтому было принято и согласовано с администрацией Славгорода решение проводить мероприятия, концерты и праздники в стенах школы.

- Сама Лазарева не принимает участие ни в жизни села, ни в жизни школы. Она действительно состояла на профилактическом учете в ПДН, и, поверьте, не за «бунтарский характер», - отмечают в письме родители. - В заключение хотелось бы обратиться к Наталье Сергеевне - у нас хватит сил и возможностей защитить честь педагогов и честь жителей села.

Подписи под письмом поставили 63 человека. Со школьными денежными сборами сейчас разбирается Славгородская межрайонная прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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