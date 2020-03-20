Персонал онкодиспансера обучили обращению с больными коронавирусом

20 Март 2020 2020-03-20T13:03:48+03:00

В случае выявления подозрения на заболевание, таких людей будут помещать в изолятор

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Обучение персонала по обращению с пациентами и сотрудниками больницы, у которых появились признаки заболевания коронавирусом, провели в Алтайском краевом онкодиспансере.

С 19 марта все службы онкодиспансера были переведены в режим повышенной готовности. Ограничительные мероприятия ввели во всех стационарах отделения. Посещения родственниками больных запрещены.

- Эта мера безопасности крайне актуальна для онкологических больных, чье состояние характеризуется снижением общего иммунитета. Кроме того, большинство из них – это люди старшего возраста, те самые 60+, которые тяжелее переносят новый вирус, - говорит Андрей Нешатаев, эпидемиолог онкодиспансера.

В том случае, если в регионе будут выявлены первые случаи коронавируса, на входах в диспансер установят пункты температурного контроля. Ответственным сотрудникам выдадут противочумные костюмы. Помимо этого уже сформирован необходимый запас респираторных масок и дезинфицирующих средств.

Пока же, как сообщают в пресс-службе клиники, персоналу рекомендовано просто внимательно относиться к обстановке в больнице, а также соблюдать дезинфекционный режим. При обнаружении у кого-либо признаков коронавируса, еще до прибытия скорой помощи, потенциальных носителей будут помещать в изолятор.

ИСТОЧНИК KP.RU