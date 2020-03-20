Планета Алтая – Юпитер: как это влияет на жизнь региона

20 Март 2020 2020-03-20T12:14:47+03:00

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20 марта – день астрологии. По словам алтайского астролога Светланы Бондыревой, Алтай находится под покровительством планеты-гиганта Юпитера. Как на жителей региона влияет неблагоприятное положение планеты, в чем наши плюсы и что нужно сделать, чтобы приумножить успехи – в материале «Комсомолки».

«Юпитер в Козероге – неблагоприятное сочетание»

- Юпитер - планета королей, большого счастья и везения. Она способна подарить региону материальные и моральные блага, новые связи, авторитет, удачу, богатство, роскошь, жизнь в радости и красоте, непрекращающийся праздник, обретение уверенности в региональном статусе и завтрашнем дне, - рассказывает Светлана Бондырева. - Влияние такой планеты на регион считается одним из самых благотворных.

Оказывается, на момент зарождения Алтайского края – 28.09.1937 г. – Юпитер находился в знаке зодиака Козерог. А Козерог очень тесно связан с материальной жизнью и благополучием. Козерогом движут амбиции, он достигает вершины, благодаря осторожности, практичности и организованности.

- Но Юпитер в Козероге – не совсем благоприятное сочетание, - предупреждает алтайский астролог. - Каждую планету в определенном знаке поджидают различные свойства – управление, экзальтация, падение, изгнание. Вот у Юпитера с Козерогом ситуация неприятная – падение. В таком положении планета может проявлять себя в негативном смысле.

Спасает положение только соединение с Селеной, иначе – Белой Луной. Это невидимая кармическая планета, которая показывает путь Света, то есть именно из-за нее Юпитер будет до последнего карабкаться, чтобы у края были плодотворные результаты.

Десятый астрологический дом

Козерог принадлежит к десятому астрологическому дoму. Из-за этого край честолюбив и может претендовать на лидирующие позиции. Высокого положения мы можем достичь, принимая помощь и советы старших по службе регионов, но придется двигаться исключительно самостоятельно.

Для вышестоящих по положению регионов Алтай – как усердный и скромный работник. Если он вдруг по воле судьбы станет лидером, то положение Юпитера в Козероге изменится и станет образцом для подражания.

- Согласно звездам, мы преуспеваем в частном бизнесе: туризме, предпринимательстве, торговле! - замечает астролог. - Гармония с природой региона – это и есть духовная ниточка с всеобщими законами Вселенной.

По десятому дому в Козероге Алтайский край находится постоянно в поиске оптимальных профессий, которые смогут вывести его наверх и сделать популярным.

Земная сфера зодиака обеспечивает хороший заработок и активное продвижение в сферах сельского хозяйства, недвижимости и земельных участков, туристического бизнеса, торговли. Как говорится, тут сами звезды велели Алтайскому краю быть в лидирующих позициях.

2020 - год улучшения положение региона в России

Со 2 декабря 2019 года 19 декабря 2020 года идет транзитное путешествие Юпитера по Козерогу. Козерог – знак дисциплины и упорного труда, поэтому Юпитер со свойственным ему размахом принимается наводить порядок в Алтайском крае. Это год борьбы. С точки зрения астрологии, 2020 год очень важен для Алтайского края в плане своего развития. Необходимо сконцентрироваться, нести перед собой ответственность за каждую свою мысль и любое действие.

Рекомендуется стабилизировать цели, отбросить лишнее, реализовать стремления. Отличное время, чтобы улучшить положение региона в России, развить карьеру, открыть деловые предприятия, продолжить образование и развитие Алтайского края, сделать инвестиции куда-либо или найти новый источник дохода.

- Чтобы год стал переломным, трансформирующим и помог достичь высокого социального и материального положения, счастья и удачи, стоит не противиться переменам, а принимать их и подходить к ним серьезно, - советует Светлана. – Звезды говорят, что есть все возможности, что именно в таком году Юпитер прикоснется к сфере туристического бизнеса и приумножит ее успехи, а также заложит хороший фундамент на развитие международных связей с другими странами.

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ИСТОЧНИК KP.RU