Сибирская генерирующая компания приостановила очную работу с клиентами
Сибирская генерирующая компания с 23 марта временно приостанавливает очную работу с клиентами в Центрах обслуживания в трех городах Алтайского края.
Речь идет про Барнаул, Бийск и Рубцовск.
- Эта мера вводится для предупреждения распространения коронавируса в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, - сообщают в компании.
Как долго продлятся ограничения пока неизвестно. Поэтому в СГК предлагают использовать дистанционные сервисы. При этом срок обработки обращений и заявлений останется прежним. Управляющие компании и другие юридически лица Барнаула и Бийска могут передавать показания в своем личном кабинете.
- При передаче показаний необходимо прикрепить скан-копию акта снятия показаний, а также отчёт о суточных параметрах теплоносителя (распечатку) узла учёта. Потребители всех трех городов – Барнаула, Бийска и Рубцовска – через этот сервис могут получать платежные документы, - добавляют в компании.
По вопросам регистрации в Личном кабинете или повторного получения сервисной карты с логином и паролем, можно обратиться по электронному адресу:
• в Барнауле - ShpaginaIA@sibgenco.ru,
• в Бийске - KharlamovaOA@sibgenco.ru,
• в Рубцовске - PleshakovaIA@sibgenco.ru.
Также эти адреса доступны для передачи показаний.
Также для оперативного получения платежных документов можно воспользоваться сервисом «Электронный документооборот» (системы Сбис и Диадок). Если есть необходимость - счета-фактуры, акты приема-передач, акт сверки будут направлены потребителям по почте, либо на адрес, указанный в договоре.
В фойе ЦОКа и офисов компании в этот период будут размещены ящики для приема документов. Все обращения, заявления, полученные через него без личного контакта со специалистом, будут своевременно переданы специалистам в работу и отработаны в срок.
Письма, документы следует направлять по электронной почте:
• Барнаул - bfstk@sibgenco.ru,
• Бийск - физические лица: services@sibgenco.ru, юридические лица: Call-centerstk@sibgenco.ru.
• Рубцовск - BernikovaDIu@sibgenco.ru, FurmanovaOI@sibgenco.ru.
Заказные письма высылать по адресу:
• Барнаул - 656056 г. Барнаул, ул. Гоголя, 36, офис 100 в;
• Бийск - 659321 г. Бийск, ул. Стахановская д.7;
• Рубцовск - 658201, г.Рубцовск, ул. Октябрьская, 139.
Обращаться за консультацией, в том числе передать показания по счетчикам горячей воды, потребители могут по телефонам Call –центров:
• Барнаул - физические лица: 8(3852) 432-222, юридические лица: 8(3852) 599-409;
• Бийск - физические лица: 8(3854)230-700, юридические лица: 8(3854) 230-402;
• Рубцовск - физические, юридические лица 8(38557) 2-23-65, 8(38557) 2-23-29.
ИСТОЧНИК KP.RU