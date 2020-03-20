Сибирская генерирующая компания приостановила очную работу с клиентами

20 Март 2020 2020-03-20T12:09:55+03:00

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Сибирская генерирующая компания с 23 марта временно приостанавливает очную работу с клиентами в Центрах обслуживания в трех городах Алтайского края.

Речь идет про Барнаул, Бийск и Рубцовск.

- Эта мера вводится для предупреждения распространения коронавируса в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, - сообщают в компании.

Как долго продлятся ограничения пока неизвестно. Поэтому в СГК предлагают использовать дистанционные сервисы. При этом срок обработки обращений и заявлений останется прежним. Управляющие компании и другие юридически лица Барнаула и Бийска могут передавать показания в своем личном кабинете.

- При передаче показаний необходимо прикрепить скан-копию акта снятия показаний, а также отчёт о суточных параметрах теплоносителя (распечатку) узла учёта. Потребители всех трех городов – Барнаула, Бийска и Рубцовска – через этот сервис могут получать платежные документы, - добавляют в компании.

По вопросам регистрации в Личном кабинете или повторного получения сервисной карты с логином и паролем, можно обратиться по электронному адресу:

• в Барнауле - ShpaginaIA@sibgenco.ru,

• в Бийске - KharlamovaOA@sibgenco.ru,

• в Рубцовске - PleshakovaIA@sibgenco.ru.

Также эти адреса доступны для передачи показаний.

Также для оперативного получения платежных документов можно воспользоваться сервисом «Электронный документооборот» (системы Сбис и Диадок). Если есть необходимость - счета-фактуры, акты приема-передач, акт сверки будут направлены потребителям по почте, либо на адрес, указанный в договоре.

В фойе ЦОКа и офисов компании в этот период будут размещены ящики для приема документов. Все обращения, заявления, полученные через него без личного контакта со специалистом, будут своевременно переданы специалистам в работу и отработаны в срок.

Письма, документы следует направлять по электронной почте:

• Барнаул - bfstk@sibgenco.ru,

• Бийск - физические лица: services@sibgenco.ru, юридические лица: Call-centerstk@sibgenco.ru.

• Рубцовск - BernikovaDIu@sibgenco.ru, FurmanovaOI@sibgenco.ru.

Заказные письма высылать по адресу:

• Барнаул - 656056 г. Барнаул, ул. Гоголя, 36, офис 100 в;

• Бийск - 659321 г. Бийск, ул. Стахановская д.7;

• Рубцовск - 658201, г.Рубцовск, ул. Октябрьская, 139.

Обращаться за консультацией, в том числе передать показания по счетчикам горячей воды, потребители могут по телефонам Call –центров:

• Барнаул - физические лица: 8(3852) 432-222, юридические лица: 8(3852) 599-409;

• Бийск - физические лица: 8(3854)230-700, юридические лица: 8(3854) 230-402;

• Рубцовск - физические, юридические лица 8(38557) 2-23-65, 8(38557) 2-23-29.

ИСТОЧНИК KP.RU