2020-03-20T10:42:24+03:00
Происшествия

Три пациента умерли от туберкулеза в больнице, не имеющей лицензии

В крае четыре клиники не имеют права на стационарное лечение пациентов
Анна СЕМИНА
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Три пациента скончались от туберкулеза в "Лебяженской туберкулезной больнице"Три пациента скончались от туберкулеза в "Лебяженской туберкулезной больнице"Фото: Олег УКЛАДОВ
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Следователи проводят проверку по факту смерти трех человек в КГБУЗ «Лебяженская туберкулезная больница». Клиника не имеет лицензии на оказание стационарной помощи по направлению фтизиатрии.

Об этом говорится в ответе краевого ведомства на обращение общественника, бывшего главврача Сергея Шуленина, пишет ИА «Банкфакс». По его словам двое мужчин и одна женщина скончались в этом году. При этом больница продолжает работать. Также как и аналогичные клиники в Шелаболихе, а также противотуберкулезные диспансеры в Бийске и Рубцовске. Все они осуществляют свою деятельность без специальной на то лицензии.

- Информацию о данных фактах они перенаправили в территориальный орган Росздравнадзора в Алтайском крае, - пишет источник.

Отметим, еще в сентябре 2019 года была проведена проверка вышеуказанных туббольниц. Росздравнадзор выявил отсутствие лицензий у них. Министру здравоохранения Алтайского края Дмитрию Попову было выдано предписание об устранении нарушений. 29 ноября ему вынесли предостережение.

На сегодняшний день документы до сих пор не получены. Росздравнадзор должен провести очередную проверку. По словам чиновников, вопрос по лицензиям будет решен до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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