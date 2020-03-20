2020-03-20T10:00:30+03:00
Общество

В Алтайском крае закрыли все ледовые переправы

Несколько дней назад перестала работать первая "зимняя дорога"
БОРЗОВ Денис
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Перекрытие ледовых переправ на АлтаеПерекрытие ледовых переправ на АлтаеФото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
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В Алтайском крае стало опасно передвигаться по воде. Температура воздуха стабильно выше нуля, а значит, лед тает в ускоренном режиме.

Как сообщили пресс-службе главного управления МЧС России по Алтайскому краю, с 20 марта этого года на территории региона закрыты все ранее разрешённые ледовые переправы.

К слову, на водоёмах стало небезопасно и выход на лёд крайне опасен для жизни, с каждым днём структура льда меняется, и если вчера толщина льда была способна выдержать нагрузку грузового автомобиля, то уже сегодня лёд может не выдержать вес человека.

«Особенно стоит предупредить любителей подлёдного лова рыба, что о зимней рыбалке можно забыть до следующего зимнего сезона, а родителям напомнить о том, что необходимо следить за досугом детей и не допускать игр детей вблизи водоёмов», - рекомендуют в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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