Алтайскому краю предрекли высокую численность клещей в предстоящем сезоне

20 Март 2020 2020-03-20T09:43:21+03:00

Первый случай присасывания уже отмечен в соседней республике

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По прогнозам специалистов-энтомологов в предстоящем сезоне активности клещей в Алтайском крае ожидается их высокая численность.

В нашем регионе складывается благоприятная для формирования и функционирования активных природных очагов клещевого энцефалита обстановка. Только за прошлый сезон с жалобами на присасывание обратились более 12 тысяч человек. Из них около четырех тысяч – это дети до 14 лет.

- Из общего числа лиц, обратившихся в поликлиники края, 55% составляют жители крупных городов края (Барнаул, Бийск, Рубцовск, Заринск, Белокуриха, Новоалтайск) и 45% – сельское население, - сообщают в пресс-службе управления Роспотребнадзора.

При этом более 69% поймали клеща во время выезда на отдых в окрестности городов и районы края, а 4,7% – в Республике Алтай. Энцефалитом переболели 27 человек, в том числе пять детей. Все они не были привиты.

Кстати, в соседней республике сезон активности клещей был открыт 15 марта. Житель Чемальского района поймал его в лесу, недалеко от села Уожан.

ИСТОЧНИК KP.RU