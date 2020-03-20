Женщина во время празднования дня рождения родственника убила бывшего сожителя

20 Март 2020 2020-03-20T08:33:25+03:00

Следователям она заявила, что потерпевший сам наткнулся шеей на нож

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37-летняя жительница Барнаула пойдет под суд за убийство бывшего возлюбленного. Она сделала это прямо во время семейного праздника.

Следствие установило, что обвиняемая на протяжении долгого времени встречалась с 32-летним мужчиной, но так как у них в паре часто возникали конфликты, они решили расстаться. И тем не менее, мужчина продолжал искать встречи с возлюбленной.

- В ноябре 2019 года он узнал, что она поехала в одно из сел Павловского района на день рождения к родственникам. Он также приехал туда и присоединился к застолью, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Во время праздника бывшие возлюбленные вновь поссорились. Женщина схватила нож и ранила мужчину в шею. Потерпевший скончался на месте происшествия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». На стадии предварительного следствия женщина свою вину не признала. По ее словам, потерпевший якобы сам наткнулся на нож. Однако эксперты собрали достаточные доказательства, а также свидетельские показания. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU