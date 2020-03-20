Барнаульские долевики не могут заселиться из-за краснокнижных птиц

20 Март 2020 2020-03-20T08:18:58+03:00

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В Барнауле местные жители уже несколько лет не могут заехать в новые квартиры, которые оплатили. Они поневоле стали долевиками скандального долгостроя в Индустриальном районе на ул. Балтийская, 96, который простаивает с 2016 года.

Как сообщает «Толк», дом не принимает комиссия. Инспекторы с каждым разом находят новые нарушения и оттягивают оформление документов, которые приходится собирать заново.

«Теперь вообще они запросили справку, что на территории нашего дома не гнездятся краснокнижные птицы и животные! Полгода мы не могли получить такое заключение, потому что его никто не выдает - нет таких организаций. Ну, это здраво вообще?», - возмущается жительница Барнаула Наталья Гончарук.

Женщина приобрела в доме квартиру своему сыну, он планировал вселиться в 2018 году, но планам сбыться было не суждено. За это время барнаулец завел семью - жену и дочь. Сейчас вся семья живет вшестером в квартире матери.

Напомним, у многоквартирника были проблемы на этапе строительства, которые, по словам застройщика (ЖСК «Балтийский») начались из-за ошибок проектировщиков. Роль сыграла неравномерная осадка дома, которая дала трещину в одной из блок-секций. Чтобы решить проблему, пришлось укрепить фундамент, провести испытания и пройти кучу экспертиз. Однако несмотря на это горе-долевики все еще борются с системой.

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ИСТОЧНИК KP.RU