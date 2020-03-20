Виктор Томенко показал, как заканчивается его рабочий день

20 Март 2020 2020-03-20T08:01:51+03:00

Виктор Томенко после завершения рабочих дел отправляет в тренажерный зал

Если позволяет здоровье, он рекомендует заниматься спортом

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко показал подписчикам в Instagram, как заканчивается его рабочий день.

- Друзья, кому помогает здоровье, нагрузив голову, надо немножко нагрузить и тело. Вечером – спортзал, - дал «рекомендацию» Виктор Томенко.

На минутном видео губернатор продемонстрировал упражнение «гиперэкстензия» для спины. В качестве утяжелителя он взял блин для штанги весом в 20 килограмм. Подписчики по достоинству оценили физическое состояние главы региона:

- «У нас в крае самый спортивный Губернатор! Подаёте правильный пример здорового образа жизни Виктор Петрович! Сильная Россия», «Хорошо, когда ещё хватает сил и времени после рабочего дня... Всем бы так», «Вот это правильно, личным примером заряжаем всех!».

Правда, нашли и те, кто посоветовал приобщить к занятию спортом и подчиненных:

- Министров своих тоже подключайте! А то у них конкурс у кого живот больше! - комментирует подписчик с ником saranchin_88.

Кстати, насколько известно, наш губернатор также увлекается бегом и баскетболом. Также иногда он играет в хоккей.

gubernator_tomenko Заканчиваем рабочий день.

ИСТОЧНИК KP.RU