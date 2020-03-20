Барнаульца, разбившего голову женщине тушенкой, пока оставили на свободе

20 Март 2020 2020-03-20T08:00:47+03:00

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Мужчину, который в Международный женский день напал на продавщицу бара «Бочка» на Южном, оставили под подпиской о невыезде. Не смотря на то, что барнаулец, уже отбывающий условный срок, разбил женщине голову тушенкой, суд не нашел оснований для реального срока.

Свидетельница события рассказала изданию «АиФ на Алтае», что мужчина набросился на продавщицу после справедливого замечания той о его шумном поведении.

В барнаульском пивбаре буйный посетитель разбил банкой тушенки голову продавцу (Инцидент Барнаул).

— За этот год она уже не первая пострадавшая, на него уже несколько заявлений лежит в полиции, а он спокойно гуляет по улицам и его никто даже на сутки не задержал, — возмущается женщина.

Полиция нашла 34-летнего мужчину. Наличие судимостей у него подтвердилось. Жертва достаточно серьезно пострадала – она получила ушибы, на голове ей пришлось зашивать кожу и сбривать волосы. Медики еще не вынесли заключение, в котором оценят тяжесть повреждений. По его результатам примут решение о мере пресечения подозреваемого, будет решаться, какая статья его ждет.

В комментариях к видео инцидента люди возмущены, испуганы и просят обращать особое внимание на подобных персонажей. Те, кто посмотрели видео, считают, что не лишним будет проверить неадекватного мужчину на наличие психических отклонений.

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ИСТОЧНИК KP.RU