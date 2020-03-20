Барнаульцам рассказали, как платить за электричество по «удаленке»
Чтобы не допустить распространение коронавируса, Барнаульская горэлектросеть переводит клиентов на «заочку».
Как сообщили в пресс-службе компании, с 20 марта остановлен очный прием во всех сервисцентрах по адресам: ул.Ползунова,50 и ул.Энтузиастов,34а. На время своеобразного карантина потребители будут оплачивать счета на дистанции.
Чтобы абоненты могли своевременно получить справки об отсутствии задолженности для оформления льгот и субсидий, Барнаульская горэлектросеть выгрузит информацию по счетам и передаст ее в комитеты соцзащиты населения администраций Барнаула по месту жительства клиентов.
Если у вас остались вопросы, вы можете оставить письменное заявление с обязательным указанием номера телефона и/или электронной почты в ящике на входе в здание Барнаульской горэлектросети по адресу: ул. Ползунова,50; через личный кабинет на сайте компании bges.ru; позвонить по телефону: 50-12-50.
«Передать показания и оплатить счета за электроэнергию можно через личный кабинет БГЭС, личные кабинеты системы «Город» и ГИС ЖКХ. Полный перечень дистанционных способов оплаты счетов за электроэнергию и передачи показаний электросчетчиков можно посмотреть на сайте Барнаульской горэлектросети», - сообщили в БГЭС.
ИСТОЧНИК KP.RU