Почта России и благотворительный фонд «Линия жизни» выпустили серию виртуальных открыток

20 Март 2020 2020-03-20T07:30:03+03:00

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Почта России и Благотворительный Фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» запустили серию универсальных открыток, которые можно оформить и отправить на сайте market.pochta.ru. На открытках изображены рисунки подопечных Фонда. У каждого рисунка – своя история: их юные авторы, мальчики и девочки, победили свою болезнь. Вырученные средства пойдут на реализацию медицинской программы Фонда.

Одной из составляющих частей программы корпоративной социальной ответственности Почты России являются проекты помощи детям. Компания систематически оказывает логистические услуги по транспортировке необходимых продуктов и вещей детям по всей России.

Силами Молодежного Совета Почты России организуется участие компании в благотворительных марафонах и акциях, посещение центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Ежегодно при участии Почты России проводятся социально значимые мероприятия, направленные на привлечение внимания, как сотрудников компании, так и граждан Российской Федерации к вопросам оказания помощи на волонтерской основе.

Универсальная открыткаФото: Почта России

ИСТОЧНИК KP.RU