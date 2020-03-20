Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом создали в Барнауле

20 Март 2020 2020-03-20T05:00:35+03:00

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Вслед за введением режима повышенной готовности в Алтайском крае, в Барнауле создали оперативный штаб по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Накануне, 19 марта, состоялось первое заседание штаба. Его провел руководитель Вячеслав Франк. Как сообщают в пресс-центре администрации Барнаула, обсуждался комплекс мероприятий, направленных на противодействие распространению коронавируса в городе.

- Мы обязаны сделать все возможное, чтобы на территории города не произошло распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19. Необходимо принять все меры, чтобы обезопасить жителей нашего города, наших с вами родителей, детей. Нужно выстроить эффективное взаимодействие всех служб, разработать четкий алгоритм действий в случае обострения ситуации, а также усилить информационную работу, - подчеркнул Франк.

По словам начальника отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ольги Егоровой, дополнительные меры, в частности, приняты в аэропорту Барнаула и на ж/д вокзале. Для проверки пассажиров используются тепловизоры. А за теми гражданами, которые прибыли из неблагополучных стран устанавливается медицинское наблюдение.

Также к оказанию помощи готовы медицинские организации города.

- Утверждены схема оповещения при выявлении больных, перечень госпиталей, изоляторов и обсерваторов в условиях возникновения очага коронавирусной инфекции на территории края, - отмечают в пресс-службе.

С 20 марта в школах начинаются каникулы. Они продлятся до 1 апреля. А со 2 по 12 апреля занятия в школах проходить дистанционно. Перенесены или отменены массовые детские мероприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU