Шутник распространил фейковые письма про коронавирус от имени правительства Алтайского края

20 Март 2020 2020-03-20T04:40:44+03:00

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Уголовное дело за распространение фейковых документов от имени правительства региона могут возбудить в Алтайском крае.

Как сообщается на странице правительства в Instagram, неизвестный разослал по предприятиям общепита и бытового обслуживания с «требованием закрыть свои заведения». Причем письмо якобы было составлено управлением по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. В конце документа стоит подпись начальника ведомства Александра Евстигнеева. Однако эта бумага является недействительной.

- В ближайшее время Александр Евстигнеев планирует обратиться в правоохранительные органы. Первоисточники ложной информации уже отрабатываются, - сообщает источник.

Ранее в России уже были прецеденты с распространением фейковых новостей, связанных с распространением коронавируса. Жительница Амурской области ответит за деяние в суде. А вот то, что произошло в нашем регионе – это гораздо серьезнее, ведь речь идет именно о подделке официального документа.

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ИСТОЧНИК KP.RU