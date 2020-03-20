Шутник распространил фейковые письма про коронавирус от имени правительства Алтайского края
Уголовное дело за распространение фейковых документов от имени правительства региона могут возбудить в Алтайском крае.
Как сообщается на странице правительства в Instagram, неизвестный разослал по предприятиям общепита и бытового обслуживания с «требованием закрыть свои заведения». Причем письмо якобы было составлено управлением по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. В конце документа стоит подпись начальника ведомства Александра Евстигнеева. Однако эта бумага является недействительной.
- В ближайшее время Александр Евстигнеев планирует обратиться в правоохранительные органы. Первоисточники ложной информации уже отрабатываются, - сообщает источник.
Ранее в России уже были прецеденты с распространением фейковых новостей, связанных с распространением коронавируса. Жительница Амурской области ответит за деяние в суде. А вот то, что произошло в нашем регионе – это гораздо серьезнее, ведь речь идет именно о подделке официального документа.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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