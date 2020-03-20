Селянин отдал за ночь любви 80 тысяч рублей, но оказался жертвой мошенника

20 Март 2020 2020-03-20T04:17:37+03:00

Еще двое перевели около десяти тысяч рублей

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Житель села Сорокино Бийского района захотел доступной и безотказной любви, но попал на мошенников.

Как стало известно полицейским, мужчина выбирал себе девочку на ночь в интернете. Подыскав понравившийся вариант он связался по указанным контактам с посредником. Собеседник на том конце провода озвучил довольно внушительную сумму – 80 тысяч рублей за ночь. Конечно, много, но клиент решился и перевел всю сумму. Оказалось, что это были мошенники и «ночная бабочка» так и не прилетела.

- В расстроенных чувствах он обратился в правоохранительные органы, - пишет «Бийский рабочий».

Как оказалось, он не единственная жертва неразделенной любви. Недавно пострадавшими стали два жители Бийска. Один перевел незнакомцу 10500 рублей, а другой – 9000. Ни к одному из них жрицы так и не приехали.

По всем данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Полицейские устанавливают личности злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU