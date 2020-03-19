Еще один алтайский вуз объявил о переходе на дистанционное обучение из-за вируса
Алтайский государственный технический университет и его филиалы в Бийске и Рубцовске переходят на дистанционное обучение в связи с коронавирусом. Соответствующий приказ подписал ректор Андрей Марков, говорится на сайте вуза.
- Ситуация складывается таким образом, что мы приняли решение о переходе на реализацию дистанционных образовательных технологий. Главная задача сейчас – это защита наших студентов и сотрудников от распространения инфекции. Несколько часов назад я подписал приказ Д-176 «О реализации образовательной деятельности с использованием электронного образования, дистанционных образовательных технологий в условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции на территории РФ, – отметил ректор.
Обучаться в электронном формате студенты будут до 12 апреля, но в будущем срок может быть изменен в зависимости от эпидемической ситуации. Массовые мероприятия отменяются.
- Студенты, проживающие в общежитиях АлтГТУ, вправе самостоятельно принять решение о выезде из общежития. Самое основное требование – наличие доступа к электронной образовательной среде, — добавил Марков.
Напомним, ранее решение о переходе на дистанционное обучение принял педагогический вуз. Кроме того, в таком же формате до 12 апреля будут учиться алтайские школьники.
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В целом, ученикам придется сидеть дома до 12 апреля (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
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