Более 4 тысяч медицинских масок пытались провезти через алтайскую границу

19 Март 2020 2020-03-19T15:38:49+03:00

Вся продукция была изъята и возвращена на родину/Фото: Алтайская таможня

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Алтайские таможенники пресекли незаконный вывоз медицинских масок на пункте пропуска «Ташанта» из России в Монголию. Вся продукция была изъята и возвращена на родину.

Как сообщили в пресс-службе алтайской таможни, 4350 масок нашли в багаже у граждан Монголии, которые следовали через многосторонний автомобильный пункт пропуска. Вес груза составил около 12 кг. Однако специальные сопроводительные документы у нарушителей отсутствовали.

- Поскольку медицинские маски включены в Перечень продукции, в отношении которой установлен временный запрет на вывоз из Российской Федерации, они были возвращены на территорию России. Алтайской таможней в отношении нарушителей в связи с несоблюдение запретов и ограничений возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 16.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, - добавили в управлении.

Напомним, временный запрет на вывоз медмасок вступил в силу 2 марта. Это связано с распространением коронавируса и последующим дефицитом масок в аптеках.

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ИСТОЧНИК KP.RU