Временно отстраненный глава Каменского района Найден отправлен в СИЗО

19 Март 2020 2020-03-19T15:43:57+03:00

Он не явился на два заседания по его делу без официальных объяснений

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Временно отстраненный глава Каменского района Федор Найден доставлен в СИЗО после розыска. В розыск его объявили после того, как он два раза пропустил судебные заседания по своему судебному делу, без официальных причин.

По источникам «Банкфакса», 19 марта Найден был выписан из больницы, после этого приставы сопроводили его в следственный изолятор. 2 месяца чиновник будет отбывать в барнаульском СИЗО-1. Евгений Коноваленко, адвокат главы Каменского района, рассказывает, что всю ночь перед задержанием у палаты Найдена дежурили люди с автоматами.

Защитник бывшего главы считает, что арест неправомерен, ведь статья, по которой был осужден Найден, не предполагает реального и условного лишения свободы. В суд и прокуратуру уже направлены документы об оспаривании меры пресечения, но реакции пока нет. Скорее всего, апелляцию по решению Каменского городского суда рассмотрит Алтайский краевой суд, причем только 24 марта.

Напомним, что ранее Федор Найден был признан виновным по делу о воспрепятствовании предпринимательской деятельности. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 300 тысяч рублей. Отстраненный глава подал апелляцию – ведь в случае окончательного приговора вернуться к власти он уже не сможет.

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Найден проходил в суде по двум эпизодам. По версии обвинения, используя служебное положение, потребовал через третьих лиц от руководителей некоторых детских садов, чтобы они расторгли договор о поставке хлеба с одним предпринимателем и заключили аналогичные с К(ф)Х, которое возглавляет его родственник (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU