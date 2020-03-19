Уроженка Алтайского края назначена вице-президентом Сбербанка

19 Март 2020 2020-03-19T14:34:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Уроженка Алтайского края Марина Ракова назначена на должность вице-президента Сбербанка. Ранее женщина занимала кресло заместителя министра просвещения.

Как сообщает ТАСС, о назначении Раковой на пресс-конференции сообщил глава Сбербанка Герман Греф. Распоряжение об освобождении от должности премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал по её желанию.

На новом посту Ракова стала главой дивизиона «Цифровые образовательные платформы» и будет курировать проекты, которые связаны с созданием школьной и вузовской платформ.

Справка КП

Марина Ракова родилась 7 апреля 1983 года в Горняке Алтайского края. Выросла в семье педагога и прокурора. Училась в барнаульской гимназии №7, а с 1998 по 2002 год изучала фундаментальную математику в Московском Государственном Техническом Университете имени Баумана. Допобразование получила в Алтайской академии экономики и права. С 2018 по 2020 год являлась замминистра просвещения РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU