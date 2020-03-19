Алтайские реки могут вскрыться раньше, чем обычно, на неделю

19 Март 2020 2020-03-19T14:07:42+03:00

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По предварительным прогнозам Алтайского гидрометцентра, вскрытие рек в Алтайском крае может произойти значительно раньше.

- В этом году сроки вскрытия рек будут раньше средних многолетних. Если в Барнауле в среднем вскрытие Оби происходит 16 апреля, то сейчас это можно ожидать в районе 10 числа, - говорит Ольга Прахт, начальник отдела гидрологии Алтайского ЦГМС. - Цифры приблизительные. Более точная информация может появиться ближе к концу марта.

Судя по нынешним снегозапасам, специалисты делают выводы о том, что уровень в реках может подняться выше среднего. Пока что уровень в реках остается стабильным, отметили в Алтайском гидрометцентре. Самый большой подъем воды на данный момент – на Чарыше в районе села Белоглазово Шипуновского района (плюс 31 см за сутки).

А в барнаульском водоканале уже предостерегают жителей города о том, что в ближайшее время цвет питьевой воды может измениться из-за снеготаяния. Впрочем, беспокоиться не стоит - это нормальный процесс, который никак не отразится на здоровье людей. Следует обратить внимание на запах - вода не должна ничем пахнуть, даже хлоркой. В 2019 году была изменена тщательная фильтрация, после которой не требуется добавлять хлор для обеззараживания, пишет «АиФ - Алтай».

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ИСТОЧНИК KP.RU