Алтайские реки могут вскрыться раньше, чем обычно, на неделю
По предварительным прогнозам Алтайского гидрометцентра, вскрытие рек в Алтайском крае может произойти значительно раньше.
- В этом году сроки вскрытия рек будут раньше средних многолетних. Если в Барнауле в среднем вскрытие Оби происходит 16 апреля, то сейчас это можно ожидать в районе 10 числа, - говорит Ольга Прахт, начальник отдела гидрологии Алтайского ЦГМС. - Цифры приблизительные. Более точная информация может появиться ближе к концу марта.
Судя по нынешним снегозапасам, специалисты делают выводы о том, что уровень в реках может подняться выше среднего. Пока что уровень в реках остается стабильным, отметили в Алтайском гидрометцентре. Самый большой подъем воды на данный момент – на Чарыше в районе села Белоглазово Шипуновского района (плюс 31 см за сутки).
А в барнаульском водоканале уже предостерегают жителей города о том, что в ближайшее время цвет питьевой воды может измениться из-за снеготаяния. Впрочем, беспокоиться не стоит - это нормальный процесс, который никак не отразится на здоровье людей. Следует обратить внимание на запах - вода не должна ничем пахнуть, даже хлоркой. В 2019 году была изменена тщательная фильтрация, после которой не требуется добавлять хлор для обеззараживания, пишет «АиФ - Алтай».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Как Барнаул готовится к паводку
Подготовка к весеннему паводку началась в Барнауле еще зимой. Из города вывозили снег, проводили работы по очистке ливневой канализации и устранению заторов на реке. Что уже сделано и что еще предстоит - в материале «Комсомолки» (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU