В центре Барнаула предпринимателей заставляют разрушить свой бизнес

19 Март 2020 2020-03-19T12:51:04+03:00

Здания не соответствуют категории недвижимости, которые можно размещать на участке.

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Алтайский суд рассмотрел иск комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула к предпринимателю Андрею Стрельцову. Городские чиновники требуют снести его шиномонтажку, которая находится за границами участка по ул. Партизанской, 43.

Как сообщает «Алтайский портал недвижимости», в этом же иске просят обязать ИП Ларису Коняеву снести еще одну самовольную постройку – хозобъект, находящийся здесь же. Если горожане проигнорируют требования, им придется заплатить 50 тыс. руб. за первую неделю просрочки исполнения решения суда и в дальнейшем по 20 тыс. руб. за каждый месяц просрочки до момента демонтажа.

Арбитраж принял иск и возбудил производство по делу. Заседание назначено на 10 апреля.

- Общая площадь земельного участка по ул. Партизанской, 43 составляет 900 кв. м., а разрешенное использование – для индивидуальной жилой застройки. Такие данные содержатся в ЕГРН. Собственно, когда-то здесь (в гуще частного сектора), на пересечении с пр. Комсомольским и был маленький дом. Потом его снесли и возвели неказистое одноэтажное кирпичное здание автосервиса с различными вспомогательными пристроями, - сообщает портал.

Если мэрия выиграет суд, здания придется сносить целиком. На освободившейся территории можно будет разместить что-то новое, теперь уже без нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU