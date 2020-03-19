На Алтае с начала года выявили 90 случаев распространения «экстремизма» в интернете

19 Март 2020 2020-03-19T11:51:47+03:00

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С начала года на Алтае полицейские выявили 90 случаев размещения «экстремизма» в интернете. Материалы классифицированы по официальному списку.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Алтай, по каждому случаю ведутся проверки в местном Роскомнадзоре. Если запрещенная информация действительно является таковой, сайты заблокируют.

Полицейские напоминают, что за производство и распространение экстремистских материалов предусмотрено наказание в виде штрафа от 1 до 3 тысяч рублей, либо арест на срок до 15 суток с конфискацией указанных материалов и оборудования. Для должностных лиц: штраф от 2 до 5 тысяч рублей, для юрлиц - от 50 до 100 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией материалов и гаджетов.

За пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики предусмотрен штраф - от 500 рублей до 1 тысячи рублей с конфискацией, либо арест на срок до 15 суток на тех же условиях.

За изготовление, сбыт или приобретение для сбыта нацистской атрибутики или символики грозит штраф от 1 до 2,5 тысяч рублей с конфискацией, для должностных лиц - от 2 до 5 тысяч рублей на тех же условиях, для юридических лиц - от 20 до 100 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU