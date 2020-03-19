Барнаульский депутат почти приравнял гомосексуалистов к зоофилам

19 Март 2020 2020-03-19T11:09:52+03:00

Политик посетовал на то, что следующим шагом после гомосексуальных союзов станут браки с животными

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Депутат Барнаульской гордумы (единоросс) Юрий Ряполов одобрил поправки в Конституцию РФ. Он также посетовал на то, что в главном документе страны нет пункта о запрете однополых браков.

Ряполов пофантазировал о том, что после одобрения таких связей появляется возможность бракосочетания с животными, которую, впрочем, российское законодательство исключает и в текущем виде. Своим мнением политик поделился 18 марта на сайте правительства Алтайского края.

Как сообщает "Банкфакс", депутат считает, что в Конституции обязательно нужно закрепление брака только в виде союза мужчины и женщины, чтобы не допустить «мракобесия», происходящего в других странах.

«Некоторые говорят, что не следует вносить поправку в Конституцию, закрепляющую брак как союз мужчины и женщины. Но ведь мы уже столкнулись с тем, что в так называемых развитых странах устраивают бракосочетания с любимыми собачками. Мы хотим, чтобы в нашей стране происходило нечто подобное под какими бы то ни было соусами? Я думаю, что нам это не нужно», - объяснился Юрий Ряполов.

Напоминаем, голосование по поправкам в Конституцию РФ должно пройти 22 апреля, если его не отменят из-за коронавируса. Законопроект уже одобрен президентом Путиным и обеими палатами федерального парламента.

ИСТОЧНИК KP.RU