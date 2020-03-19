2020-03-19T08:17:58+03:00
Происшествия

Бийчанин так хотел запенить, что может отправиться за решетку

Мужчина украл 575 баллонов герметика
БОРЗОВ Денис
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Полицейские Бийска задержали мужчину, который подозревается в краже монтажной пены. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, к ним за помощью обратился 31-летний бийчанин.

У жителя края свой бизнес по установке пластиковых окон. На его складе помимо оборудования, окон, инструментов и других вещей хранилась монтажная пена. Когда предприниматель проводил инвентаризацию, выяснилось, что с ноября прошлого года из помещения исчезло 575 баллонов герметика.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника. В краже подозревается бывший работник предприятия, который подрабатывает на стройке. В настоящее время 54-летний ранее судимый мужчина в содеянном сознался», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

По словам вора, он брал пену на складе у работодателя и продавал ее своим клиентам. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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