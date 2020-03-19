Алтайский экс-борец с коррупцией отправится в тюрьму за взятку в 1,3 млн рублей

19 Март 2020 2020-03-19T08:09:24+03:00

Андрей Абрамов проведет за решеткой 8 лет и выплатит штраф 13 млн рублей

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Бывшего-начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Барнаулу Андрея Абрамова поймали на крупной взятке. Он должен был закрывать глаза на нарушения одной компании.

Как сообщили в пресс-службе СУ Следкома по Алтайскому краю, суд постановил отправить «оборотня в погонах» в колонию строгого режима. Его лишили звания майора и назначили крупный штраф.

Выяснилось, в июне прошлого года Андрей Абрамов получил от двух предпринимателей 700 тысяч рублей за свои «услуги». Бывший полицейский хотел получить 1,3 млн рублей взяткой, на что обратил внимание бизнесменов. Абрамов обещал не давать своим подчиненным возможности взяться за одну фирму. Должностных лиц в организации тогда подозревали в мошенничестве. Сразу после передачи взятки Абрамова задержали оперативники УФСБ России по Алтайскому краю.

Бывший полицейский вину не признал, но собранных следователями доказательств оказалось достаточно, чтобы вынести обвинительный приговор. По ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в особо крупном размере за незаконные действия и незаконное бездействие)

Экс-полицейский проведет ближайшие 8 лет в камере «строгача». Он также выплатит штраф в размере 13 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU