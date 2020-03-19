19 Март 2020 2020-03-19T05:23:35+03:00

На барнаульском комбинате школьного питания рассказали, как бумага попала в котлеты/Фото: vk.com/incident22

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Заведующая производством комбината школьного питания «Глобус» Евгения Луковская в ходе пресс-тура по вопросам организации школьного питания рассказала о том, как бумага оказалась в котлете. По словам женщины, это произошло случайно.

- То, что случилось в школе № 134, - это неприятная оплошность повара, она неправильно вскрыла упаковочную тару, этикетка попала в продукт. Случай, действительно, неприятный, но единичный. В работе комбината школьного питания он исключение. Проведено служебное расследование, повар понесла наказание, она уволена. Нами усилен контроль за работой персонала, проведены собрания, работникам напомнили о правилах, которые необходимо неукоснительно соблюдать. Мы работаем с детьми, это значит, что качеству питания и его безопасности должно уделяться повышенное внимание, - цитирует Луковскую сайт мэрии.

В целом, как подчеркнул руководитель барнаульского комитета по образованию Андрей Муль, других серьезных жалоб на питание в школах в последнее время не было.

Напомним, в начале марта жительница Барнаула Ирина пожаловалась в соцсетях на питание в школе №134. По ее словам, детей там накормили котлетами с бумагой внутри. Позднее факт нарушения подтвердился.

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ИСТОЧНИК KP.RU