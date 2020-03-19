2020-03-19T05:23:35+03:00
Происшествия

На барнаульском комбинате школьного питания рассказали, как бумага попала в котлеты

Заведующая производством назвала это «неприятной оплошностью»
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
Поделиться:
На барнаульском комбинате школьного питания рассказали, как бумага попала в котлеты/Фото: vk.com/incident22На барнаульском комбинате школьного питания рассказали, как бумага попала в котлеты/Фото: vk.com/incident22
Изменить размер текста:

Заведующая производством комбината школьного питания «Глобус» Евгения Луковская в ходе пресс-тура по вопросам организации школьного питания рассказала о том, как бумага оказалась в котлете. По словам женщины, это произошло случайно.

- То, что случилось в школе № 134, - это неприятная оплошность повара, она неправильно вскрыла упаковочную тару, этикетка попала в продукт. Случай, действительно, неприятный, но единичный. В работе комбината школьного питания он исключение. Проведено служебное расследование, повар понесла наказание, она уволена. Нами усилен контроль за работой персонала, проведены собрания, работникам напомнили о правилах, которые необходимо неукоснительно соблюдать. Мы работаем с детьми, это значит, что качеству питания и его безопасности должно уделяться повышенное внимание, - цитирует Луковскую сайт мэрии.

В целом, как подчеркнул руководитель барнаульского комитета по образованию Андрей Муль, других серьезных жалоб на питание в школах в последнее время не было.

Напомним, в начале марта жительница Барнаула Ирина пожаловалась в соцсетях на питание в школе №134. По ее словам, детей там накормили котлетами с бумагой внутри. Позднее факт нарушения подтвердился.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Комбинату школьного питания в Барнауле предъявили претензии по поводу котлет с бумагой

Администрация школы №134 направила претензию комбинату школьного питания «Глобус» по поводу обнаружения бумаги в котлетах. На продукты питания пожаловалась мама одной из учениц 6 «Б» класса (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рост ресурсного портфеля ВТБ в Алтайском крае превысил 20%
На барнаульском комбинате школьного питания рассказали, как бумага попала в котлеты
«Барнаулкапстрой» начал достраивать проблемный дом на Павловском тракте
В АКЗС прокомментировали снижение зарплат учителям Змеиногорского района
В Алтайском крае мужчина вышел из тюрьмы и убил табуреткой двух собутыльников
Центральный район Барнаула хотят обезопасить от паводка
На Алтае женщина приревновала своего возлюбленного и подожгла дом соперницы
В Алтайском крае начали взрывать лед
Спектакль «Случайные встречи» в Барнауле будут играть, несмотря на коронавирус
Из-за объединения больниц в Бийске могут лишиться работы 60 человек
Путину рассказали о «коронавирусе» на Алтае
Сотрудники «Марии-Ра» из-за коронавируса будут работать дома
В Барнауле продают квартиру со сценой и кальянной за 12 млн рублей
К многодетной матери нагрянула проверка после жалобы на школу
Управляющий ВТБ на Алтае: «Ипотека остается одним из драйверов роста»
Алтайский край перешел в режим повышенной готовности из-за коронавируса
Бывшего замглавы мэра Барнаула Сергея Демина заключили под стражу
«Динамо-Алтай» отменили матчи из-за коронавируса
«Ростелеком» обеспечит общение без ограничений для тех, кто вынужден находиться дома
Медвежонок родился в Барнаульском зоопарке
Бийского медика мошенники лишили полумиллиона рублей
ВТБ увеличил кредитно-документарный портфель среднего и малого бизнеса до 1,5 трлн рублей
Барнаульские энергетики вовсю готовятся к паводку
В Алтайском крае заработал первый мобильный технопарк
Культурные заведения Алтайского края работают, несмотря на коронавирус
Барнаульский певец Александр Балыков: артисты терпят огромные убытки из-за коронавируса