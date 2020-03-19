В АКЗС прокомментировали снижение зарплат учителям Змеиногорского района

19 Март 2020 2020-03-19T04:38:04+03:00

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В Алтайском Заксобрании отреагировали на ситуацию со снижением зарплат учителям Змеиногорского района. Так, Александр Романенко подчеркнул, что это идет вразрез с политикой.

- Сегодня в крае выделяются значительные средства на повышение заработных плат работникам бюджетной сферы, в том числе и педагогам. Эта работа ведется планомерно, и мы видим ее результаты. Любые шаги, которые идут вразрез с этой политикой и могут негативно сказаться на материальной обеспеченности учителей, врачей и других бюджетников, просто неприемлемы, - сказал Александр Романенко.

Жители Змеиногорского района обратились с жалобами на то, что власти района отменили педагогам шести школ стимулирующие выплаты в размере 4,3%. Романенко поручил комитету АКЗС по социальной политике совместно с профильным министерством отследить ситуацию и принять меры для отмены решения. Заниматься мониторингом ситуации в крае будет председатель комитета Татьяна Ильюченко.

- Мы взяли ситуацию на контроль и готовы оперативно реагировать. Подобные решения не должны приниматься. Я обращаюсь к педагогам: в случае появления таких инцидентов прошу напрямую обращаться к вашим депутатам-одномандатникам и в комитет краевого Законодательного Собрания по социальной политике, - заявила Татьяна Ильюченко.

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ИСТОЧНИК KP.RU