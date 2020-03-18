2020-03-18T14:46:04+03:00
Происшествия

На Алтае женщина приревновала своего возлюбленного и подожгла дом соперницы

Она намочила перчатки бензином и подложила их под дом
БОРЗОВ Денис
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Женщина с Алтая приревновала своего возлюбленного и подожгла из-за этого дом. Необдуманный поступок 30-летней сельчанки обсудят в суде.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Алтай, жительница Усть-Коксинского района обвиняется преступлении по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные действия лица, направленные на умышленное уничтожение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенные путем поджога).

В декабре 2019 года дама вместе со своим сожителем находилась в гостях у его бывшей супруги. Компания организовала застолье и распивала спиртные напитки. Потом между женщинами случился конфликт на почве ревности, после чего обвиняемая вместе с сожителем ушла домой.

Дождавшись, когда приятель уснет, женщина решила отомстить обидчице и поджечь её дом. Она облила бензином хозяйственные перчатки, положила их в пакет и пошла к соседскому двору.

Женщина положила возле стены веранды перчатки и подожгла их и скрылась.

Однако плану обвиняемой не суждено было сбыться. Проходящие мимо сельчане заметили возгорание, потушили огонь и вызвали полицию.

«В настоящее время производство по делу окончено, его материалы с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, направлены в суд. Свою вину женщина полностью признала и раскаялась в содеянном», - сообщают правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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