В Алтайском крае мужчина вышел из тюрьмы и убил табуреткой двух собутыльников

18 Март 2020 2020-03-18T18:02:05+03:00

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В Алтайском крае мужчина только успел выйти на свободу из тюрьмы, как сразу же совершил двойное убийство.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края, присяжные пришли к выводу, что в ночь на 20 февраля 2019 года бывший осужденный пришел в квартиру к потерпевшим, где находились еще несколько человек, и стал употреблять с ними спиртное. Между потерпевшими и осужденным произошла ссора, из-за которой уголовника выгнали из квартиры. Мужчина расстроился, так как понял, что у него пропал телефон и подумал, что к этому причастны его собутыльники, из-за чего он решил их убить. Вернувшись в квартиру, он нанес табуретом, его частями, руками и ногами множественные удары потерпевшим, которые от полученных травм скончались на месте происшествия.

«Суд в соответствии с вердиктом присяжных квалифицировал действия виновного по п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, двух лиц) и назначил наказание в виде 18 лет 6 месяцев лишения свободы, с последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Лишение свободы осужденный будет отбывать в исправительной колонии строгого режима», - сообщили в прокуратуре Алтайского края.

Приговор суда не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU