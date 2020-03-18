2020-03-18T14:10:13+03:00
Общество

В Алтайском крае начали взрывать лед

Работы ведутся в связи с опасностью возникновения паводка
БОРЗОВ Денис
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18 марта начались работы по взрыванию льда на Бие18 марта начались работы по взрыванию льда на БиеФото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
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В Алтайском крае чтобы побороть паводок начали взрывать лед. 18 марта в Солтонском районе подорвали Бию. Работами занимаются специалисты «Алтайвзрывпрома» под контролем оперативной группы пожарно-спасательного гарнизона.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю, в регионе около 25 затороопасных участков на реках, но взрывные работы предполагается провести только на трех из них (Бийский, Солтонский, Поспелихинский районы).

Помимо взрывных работ спланировано зачернение и распиловка льда, очистка и вывоз снега, очистка ливневых стоков, отсыпка низменных участков местности, прокладка и очистка водоотводных каналов. При угрозе подтопления также предусмотрено использование рукавных водоналивных дамб.

Обстановку в регионе в круглосуточном режиме контролирует Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, поддерживается постоянная связь со всеми муниципальными образованиями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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