2020-03-18T13:58:01+03:00
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Спектакль «Случайные встречи» в Барнауле будут играть, несмотря на коронавирус

БОРЗОВ Денис
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Спектакль «Случайные встречи» покажут в БарнаулеСпектакль «Случайные встречи» покажут в Барнауле
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20, 21 и 22 марта трагикомедию «Случайные встречи» по произведениям американского писателя Уильяма Сарояна представит режиссер Марина Глуховская, известная барнаульским зрителям по спектаклю «Время женщин».

Она лауреат театрального фестиваля «Золотой Арлекин», номинант премии «Золотая маска», поставила более 30 спектаклей в Москве, Омске, Казани, Новосибирске, Саратове, Магнитогорске, Челябинске и Барнауле.

Действие спектакля происходит осенью 1939 году в Сан-Франциско - вся Америка обсуждает выборы и Депрессию. В дешёвом портовом баре собирается самый разный люд. Политики, праздные зеваки, безработные артисты, музыканты, докеры. Здесь происходит маленькая жизнь со встречами и расставаниями, любовью и ненавистью, страхами и ожиданиями. В центре этого мира – таинственный богач Джо, который вершит судьбы этих людей, помогая обездоленным и верша правосудие над злом.

В основе спектакля пьеса Сарояна «Лучшие годы вашей жизни», удостоенная сразу двух самых крупных литературных премий – нью-йоркских критиков и Пулитцера. Прототипом главного персонажа Джо стал легендарный биржевой игрок Джесси Ливермор.

В ролях: Константин Кольцов, Дмитрий Плеханов, Екатерина Боярова, Геннадий Тихонов, Елена Зотова, Антон Кирков, Татьяна Данильченко, Анастасия Южакова, Виктор Осипов и другие.

К премьере готовятся все службы театра. Приняты повышенные меры санитарной безопасности: в туалетных комнатах дополнительно размещены дозаторы с антисептиком для рук, дезинфицируются поверхности дверных ручек, перил, поручней.

Справка:

По мнению Марины Глуховской, «Лучшее время вашей жизни» из разряда тех редких текстов, которые со временем не просто не устаревают, а становятся лучше, приобретая новые актуальные смыслы в восприятии читателей, близкие и понятные людям в любой точке мира.

«Несмотря на то, что пьесу сразу возвели на высший литературный пьедестал, очень мало кто из современников понял, о чем это написано. Для своего времени она была очень авангардной. Сам автор не особо рассуждал о своем замысле. Лишь однажды, увидев «В ожидании Годо» Сэмюэля Беккета, созданную в 1949 году, он заметил: «Ну, вот, наконец-то появилась пьеса, благодаря которой кто-то поймет и меня!», – рассказывает Марина Глуховская.

Цитата: «Если ты жив, то Сан-Франциско не даст тебе соскучиться. Если ты мёртв, Сан-Франциско вернёт тебя к жизни» (Уильям Сароян, 1908-1981, американский драматург, лауреат Пулитцеровской премии 1940 г., лауреат премии «Оскар» 1944 года).

ИСТОЧНИК KP.RU

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