2020-03-18T13:52:27+03:00
Здоровье

Из-за объединения больниц в Бийске могут лишиться работы 60 человек

Сократить планируют экономистов, юристов, бухгалтеров и работников служб закупа
Анна МОСКАЛЕНКО
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В Бийске планируют объединить больницу №2 и ЦГБВ Бийске планируют объединить больницу №2 и ЦГБФото: Олег УКЛАДОВ
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На заседании Общественной палаты Бийска обсудили объединение больниц. О перспективе объединить городские больницы и преобразовать их в два лечебных учреждения – больницу №2 и Центральную горбольницу – рассказал замминистра здравоохранения края Владимир Лещенко.

Ранее об этих планах поведал министр здравоохранения, Дмитрий Попов. Бийчане эту новость приняли не слишком радужно, ведь тогда многие специалисты могут остаться без рабочих мест.

Несмотря на уверения чиновников о том, что такой проблемы не возникнет, это обойдет стороной, скорее всего, только медицинских работников. Проблемы будут, вероятно, у экономистов, бухгалтеров, юристов трех больниц.

- Это примерно 50-60 человек. По возможности мы позаботимся о сокращенных, - объясняет Владимир Лещенко. – Уже есть договоренность с муниципалитетом, что вакансии, открываемые в бюджетной сфере, в первую очередь будут предлагаться как раз бывшим работникам здравоохранения, если, конечно, они будут соответствовать требованиям или пройдут соответствующую переквалификацию.

Горожане относятся скептически к этим заявлениям. Вряд ли в муниципальных учреждениях найдутся места для шестидесяти работников, отмечает Лидия Громогласова, в прошлом глава Бийска, сейчас член Общественной палаты города. К тому же, могут возникнуть перебои с лекарственным обеспечением, сроки могут сильно затянуться, если будут сокращены работники служб закупа, пишет Бийский рабочий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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