2020-03-18T13:06:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Путину рассказали о «коронавирусе» на Алтае

Президент РФ посетил информационный центр по мониторингу за инфекцией
БОРЗОВ Денис
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На Алтае не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусомНа Алтае не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусомФото: Олег УКЛАДОВ
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Президент России Владимир Путин съездил в информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Там ему рассказали о фейковой новости о распространении смертельной инфекции в Алтайском крае.

Специалисты этого учреждения занимаются сбором актуальной информации по вирусу, а также отсеивают ненастоящие новости и предотвращают распространение слухов.

Как пояснил в разговоре с Владимиром Путиным вице-премьер Дмитрий Чернышенко, «психологическая эпидемия» становится настоящей проблемой, ведь она принимает серьезные масштабы. В качестве примера распространения ложной информации он привел Алтайский край.

«Ситуация была сложной, так как в родительском чате одной из школ появилась информация, что власти скрывают масштабы бедствия. Наша система обнаружила даже аудиозапись. Связались с главой региона, и он записал видеообращение. Этим мы купировали фейковую новость», - цитирует вице-премьера РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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