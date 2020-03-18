Путину рассказали о «коронавирусе» на Алтае
Президент России Владимир Путин съездил в информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Там ему рассказали о фейковой новости о распространении смертельной инфекции в Алтайском крае.
Специалисты этого учреждения занимаются сбором актуальной информации по вирусу, а также отсеивают ненастоящие новости и предотвращают распространение слухов.
Как пояснил в разговоре с Владимиром Путиным вице-премьер Дмитрий Чернышенко, «психологическая эпидемия» становится настоящей проблемой, ведь она принимает серьезные масштабы. В качестве примера распространения ложной информации он привел Алтайский край.
«Ситуация была сложной, так как в родительском чате одной из школ появилась информация, что власти скрывают масштабы бедствия. Наша система обнаружила даже аудиозапись. Связались с главой региона, и он записал видеообращение. Этим мы купировали фейковую новость», - цитирует вице-премьера РИА Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU
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