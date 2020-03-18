Сотрудники «Марии-Ра» из-за коронавируса будут работать дома

18 Март 2020 2020-03-18T13:10:13+03:00

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Офисные сотрудники алтайской сети «Мария-Ра» в ближайшее время переходят в режим изоляции из-за угрозы коронавируса. Работники будут трудиться из дома, сообщает «Политсиб.ру» со ссылкой на свои источники информации.

О работе остальных торговых сетей пока нет сведений. Хотя сеть продуктовых магазинов «Аникс» на своей странице в Инстаграме опубликовала список продуктов на две недели, которыми нужно закупиться на случай карантина. В нем около 35 товаров – продовольственных и бытовых. Помимо этого, сеть устраивает розыгрыш для жителей городов, в которых есть магазины «Аникс», - можно выиграть гречку, масло, сахар, макароны и муку.

В целом сейчас ситуация в магазинах складывается по-разному. Где-то можно заметить повышенный спрос на отдельные товары, в большинстве же процесс продажи предметов первой необходимости и продуктов не меняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU