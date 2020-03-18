2020-03-18T12:07:05+03:00
Общество

В Барнауле продают квартиру со сценой и кальянной за 12 млн рублей

Жилплощадь находится в Индустриальном районе краевой столицы
БОРЗОВ Денис
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Зал, совмещенный со сценой является особенностью квартиры. Фото: АПНЗал, совмещенный со сценой является особенностью квартиры. Фото: АПН
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Забавную дорогую квартиру выставили на продажу в барнаульской новостройке. В ней есть кальянная, три балкона и сцена.

Как сообщает Алтайский портал недвижимости, жилплощадь находится на ул. Лазурной, 60. На пятом этаже 10-уровневого дома, который граничит с садоводствами и ленточным бором.

Квартира трехкомнатная, площадью 145 кв. м. В гостиной есть отдельное помещение, оборудованное под сцену. У него есть отдельное освещение, на стене – крепления для музыкальных инструментов. Почтикомната снабжена выходом на балкон.

В детской комнате есть своя ванная с санузлом. Во взрослой спальне разместились две гардеробные – женская и мужская, а также свой санузел и балкон.

Еще одна изюминка квартиры - три балкона, один из которых переоборудован в кабинет, второй – в кальянную, третий - продолжение кухонной зоны.

«Выполнен авторский ремонт: на полу – гранитная плитка под мрамор, ламинат, стол и все подоконники тоже мраморные. Обои в зале и спальне с подсветкой, мебель изготовлена по индивидуальному заказу. Каждая комната оборудована кондиционером, работает система «тёплый пол». Дополнительно установлены очистители горячей и холодной воды», - сообщает риэлтор, который пытается продать лот за 12 млн рублей.

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Территория занимает 863,4 тыс. кв. метров и граничит с ТРК «Ареной», коттеджным поселком «Солнечная поляна», аэропортом. Ее выкупила строительная компания «Алгоритм» еще в конце 2018 года (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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