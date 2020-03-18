К многодетной матери нагрянула проверка после жалобы на школу

18 Март 2020 2020-03-18T12:10:28+03:00

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Жительница села Максимовка Славгородского района Наталья Лазарева пожаловалась на то, что оказалась под прессингом комиссии по делам несовершеннолетних. По словам женщины, после того, как она отказалась сдавать деньги на ремонт в школе и пожаловалась на сбор средств в комитет образования, к ее детям стали придираться учителя.

Как пишет «МК на Алтае», Наталья - мать троих детей. Двое младших учатся в Максимовской школе - это филиал Славгородской средней школы. Женщина уверяет, что каждый год за ремонт они платят по 800 рублей с ребенка, но этого оказалось недостаточно, в школе снова объявили сбор. Причем, писали об этом даже в дневниках детей – Наталья это зафиксировала, сделав фото. Женщина решила разъяснить этот вопрос в комитете образования, после чего, по ее словам, детям начали занижать оценки.

Помимо этого 26 февраля после ее поста «Вконтакте» в группе «Поборам нет» к ним приехали из подразделения по делам несовершеннолетних. Женщину обвинили в том, что она якобы не выполняет родительские обязанности.

В дневнике оставили запись, что на ремонт пола в зале нужно сдать 200 рублейФото: из личного архива героя(ев) публикации

— Я только что проводила детей в школу, еще не успела убрать постель, помыть посуду. Инспектор стала выговаривать, мол, почему не убрано. 12 марта меня вызвали на комиссию и выписали штраф в размере 100 рублей. Я не алкашка, дети одеты, обуты, голодными не ходят, - возмущается Наталья Лазарева. Средний сын занимается боксом, дочь — танцами. Через день возим их из деревни в город на занятия в секциях.

Ольга Ремпель, директор школы, утверждает, что деньги, о которых говорит многодетная мать, никто не собирал. Их благополучно выделил славгородский комитет по образованию. Также Ольга говорит, что семья Лазаревых ранее находилась на профилактическом учете комиссии по делам несовершеннолетних, а на внутришкольном стоит до сих пор.

— Семья неблагополучная, поэтому к ней и пристальное внимание. К тому же, сотрудники полиции проводят проверки в рамках акции «Операция «Подросток». Что касается того, что педагоги занижают оценки детям, то это неправда. Дети учатся стабильно. Мальчик — на 3 и 4, девочка — 4 и 5. Плохие отметки бывают, когда они не выполняют домашние задания, а это уже ответственность родителей, — прокомментировала ситуацию Ольга.

Наталья не отрицает, что стояла на учебе в ПДН. Она думает, что всем мешает – то выступает против сборов денег на учебники, то за то, чтобы фонари поставили.

- Довозмущалась, на учет и поставили. Год с проверками ездили. Приедут, а придраться не к чему. Сейчас опять к тому же все идет, — говорит женщина.

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