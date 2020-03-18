К многодетной матери нагрянула проверка после жалобы на школу
Жительница села Максимовка Славгородского района Наталья Лазарева пожаловалась на то, что оказалась под прессингом комиссии по делам несовершеннолетних. По словам женщины, после того, как она отказалась сдавать деньги на ремонт в школе и пожаловалась на сбор средств в комитет образования, к ее детям стали придираться учителя.
Как пишет «МК на Алтае», Наталья - мать троих детей. Двое младших учатся в Максимовской школе - это филиал Славгородской средней школы. Женщина уверяет, что каждый год за ремонт они платят по 800 рублей с ребенка, но этого оказалось недостаточно, в школе снова объявили сбор. Причем, писали об этом даже в дневниках детей – Наталья это зафиксировала, сделав фото. Женщина решила разъяснить этот вопрос в комитете образования, после чего, по ее словам, детям начали занижать оценки.
Помимо этого 26 февраля после ее поста «Вконтакте» в группе «Поборам нет» к ним приехали из подразделения по делам несовершеннолетних. Женщину обвинили в том, что она якобы не выполняет родительские обязанности.
В дневнике оставили запись, что на ремонт пола в зале нужно сдать 200 рублейФото: из личного архива героя(ев) публикации
— Я только что проводила детей в школу, еще не успела убрать постель, помыть посуду. Инспектор стала выговаривать, мол, почему не убрано. 12 марта меня вызвали на комиссию и выписали штраф в размере 100 рублей. Я не алкашка, дети одеты, обуты, голодными не ходят, - возмущается Наталья Лазарева. Средний сын занимается боксом, дочь — танцами. Через день возим их из деревни в город на занятия в секциях.
Ольга Ремпель, директор школы, утверждает, что деньги, о которых говорит многодетная мать, никто не собирал. Их благополучно выделил славгородский комитет по образованию. Также Ольга говорит, что семья Лазаревых ранее находилась на профилактическом учете комиссии по делам несовершеннолетних, а на внутришкольном стоит до сих пор.
— Семья неблагополучная, поэтому к ней и пристальное внимание. К тому же, сотрудники полиции проводят проверки в рамках акции «Операция «Подросток». Что касается того, что педагоги занижают оценки детям, то это неправда. Дети учатся стабильно. Мальчик — на 3 и 4, девочка — 4 и 5. Плохие отметки бывают, когда они не выполняют домашние задания, а это уже ответственность родителей, — прокомментировала ситуацию Ольга.
Наталья не отрицает, что стояла на учебе в ПДН. Она думает, что всем мешает – то выступает против сборов денег на учебники, то за то, чтобы фонари поставили.
- Довозмущалась, на учет и поставили. Год с проверками ездили. Приедут, а придраться не к чему. Сейчас опять к тому же все идет, — говорит женщина.
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