«Динамо-Алтай» отменили матчи из-за коронавируса

18 Март 2020 2020-03-18T09:17:51+03:00

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Хоккейный клуб «Динамо-Алтай» остается дома из-за отмененных матчей первенства Высшей хоккейной лиги.

- В связи с продолжающейся пандемией коронавирусной инфекции COVID-2019, а также принимая во внимание рекомендации Министерства спорта Российской Федерации, Некоммерческое партнерство «Высшая хоккейная лига» (Лига) приняла решение о временном приостановлении с 18 марта 2020 года до 24 марта 2020 года (включительно) проведения Всероссийских соревнований по хоккею среди мужских команд «Первенство Высшей хоккейной лиги» сезона 2019/2020, - говорится в рекомендательном письме лиги, разосланном по клубам.

Таким образом, «Динамо-Алтай» остается дома и не поедет в Чебоксары, где 21 и 22 марта должны были состояться матчи с ХК «Чебоксары». Согласно действующему календарю, ответные игры должны состояться в Барнауле 26 и 27 марта.

О датах возобновления игр плей-офф будет сообщено дополнительно.

Напомним, накануне стало известно о решении Российской федерации баскетбола приостановить все Всероссийские соревнования, проходящие под эгидой Федерации, в период с 20 марта по 10 апреля. Таким образом, БК «АлтайБаскет» фактически сейчас находится в вынужденном отпуске.

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ИСТОЧНИК KP.RU