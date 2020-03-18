Бийского медика мошенники лишили полумиллиона рублей

18 Март 2020 2020-03-18T08:22:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Целый год 37-летний медик из Бийска пыталась найти в интернете подработку. Она шерстила соцсети и другие площадки объявлений.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, в феврале ей позвонили с неизвестного номера и предложили помощь в подработке.Мужчина представился посредником брокерской компании. Бийчанка согласилась на заманчивое предложение. На следующий день ей позвонила девушка и пояснила, что будет ее персональным менеджером. Помощница сразу обозначила: чтобы начать получать деньги, нужно сначала вложить свои семь тысяч рублей.

Когда деньги поступили на счет, "представители электронной платформы" объяснили, что для высокого дохода нужны более серьезные суммы. Медработник взяла кредит и пополнила свой аккаунт на бирже почти на полмиллиона рублей. После этого женщина попросила вывести деньги ей обратно на карту, но больше на связь злоумышленники не выходили. О случившемся потерпевшая сообщила в полицию.

-По данному факту проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили полицейские.

В ГУ МВД по краю советуют: не переводите свои сбережения на неизвестные счета. Если вы ищите заработок, то финансовое вознаграждение должны получать вы, а не посторонние лица. Сомнительные предложения, обещающие быстрое обогащение, лучше избегать, как правило, так работают мошенники.

ИСТОЧНИК KP.RU