В Алтайском крае заработал первый мобильный технопарк

18 Март 2020 2020-03-18T05:49:18+03:00

В регионе будет запущено еще четыре технопарка

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В Алтайском крае с 17 марта начал работать первый мобильный детский технопарк «Кванториум.22». В лаборатории есть 3D-сканер, смартфоны-планшеты и другими средствами для обучения детей, проживающих в селах и малых городах Алтайского края.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, создание автостанции стало возможным благодаря национальному проекту «Образование». Технопарк «Кванториум.22» построили на базе полноприводного автомобиля «Урал». Средства на его покупку поступили из федерального (16 миллионов рублей) и краевого (7 миллионов рублей) бюджетов.

Воспитанник технопарка «Кванториум.22» Роман Черных научил Виктора Томенко управлять квадрокоптером, который собран учащимися. Главе региона рассказали и о других проектах технопарка.

Самым первым городом, куда отправится мобильный технопарк «Кванториум.22», станет город Заринск. Там он будет работать 12 дней. Школьникам проведут уроки физики, химии, информатики. Преподаватель технопарка будет ставить перед ребятами конкретную проектную задачу, чтобы они в командной работе за две недели могли ее реализовать и увидеть результаты своего труда.

Это не единственный мобильный технопарк, который появится на Алтае. В регионе в ближайшее время начнет работать сеть «Кванториум.22». По словам министра образования и науки Алтайского края Максим Костенко, в этом году четыре детских стационарных технопарка будут открыты в Змеиногорске, Рубцовске, Бийске, Камне-на-Оби. К каждому прикрепят мобильная лаборатория.

«Везде будут свои специфические квантумы. Так, уникальный не только для Алтайского края, но и для России в целом космоквантум откроется в Змеиногорске. Мы надеемся, что к 2025 году все муниципалитеты будут охвачены деятельностью технопарка. Планируется ежегодно обучать новым формам образования не менее 15 педагогов, что позволит создать пул учителей, которые смогут обучать не только ребят, но и своих коллег», - сообщил Максим Костенко.

ИСТОЧНИК KP.RU