Культурные заведения Алтайского края работают, несмотря на коронавирус

18 Март 2020 2020-03-18T06:00:56+03:00

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В учреждениях культуры Алтайского края в связи с опасностью распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) вводятся дополнительные меры санитарной безопасности.

Теперь в организациях должны проводиться санитарно-противоэпидемические мероприятия: влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств, проветривание. Также в них контролируют состояние сотрудников и учащихся. К тому же, приказ ограничивает выезды работников в командировки, за исключением особых случаев и по согласованию с Министерством культуры Алтайского края.

«В настоящее время учреждения культуры Алтайского края работают в штатном режиме. Показы спектаклей, концертных программ идут в соответствии с афишами. Ограничения согласно рекомендациям Роспотребнадзора введены на проведение крупных культурно-массовых мероприятий. Поэтому масштабных акций на март и первую половину апреля не запланировано. В регионе осуществляется постоянный мониторинг эпидемической ситуации, и в случае ее изменения в любой момент во всех учреждениях культуры могут быть введены строгие ограничительные меры», - отметили в ведомстве.

В Алтайском краевом театре драмы имени Василия Шукшина отмечают, что уже усилили меры профилактики и дезинфекции:

«Во-первых, в туалетных комнатах мы дополнительно разместили дозаторы с антисептиком для рук. Напомним: медики считают, что частое и тщательное мытье рук - основная мера защиты от инфицирования. Во-вторых, мы вводим особый режим дезинфекции помещений с обработкой поверхностей, которых чаще всего касаются (дверные ручки, перила и другое). В зрительном зале краевого театра драмы действует приточно-вытяжная система вентиляции, которая обеспечивает приток и циркуляцию свежего воздуха».

В театре проведут спектакль «Случайные встречи», который состоится, как было объявлено ранее, 20, 21 и 22 марта. В мартовской и апрельской афише изменения не планируются.

Молодежный театр Алтая также работает в обычном режиме. 22, 27, 29 марта состоится премьера спектакля по мотивам русских народных сказок «Емеля». В театре отмечают, что выполняют все санитарно-профилактические предписания.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, меры профилактики действуют и в Алтайском государственном музыкальном театре. Там готовятся к юбилейному концерту «Встречайте музыку», который пройдет 27, 28 и 29 марта.

В театре кукол «Сказка» пояснили, тоже готовы к борьбе с коронавирусом. Максимальная вместимость большого зала в театре составляет 130 человек, все спектакли, которые указаны в афише, состоятся. На 27 марта в театре запланирована премьера спектакля Online.

Для безопасности жителей края зрителей призывают не ходить в театр, если вы чувствуете недомогание.

ИСТОЧНИК KP.RU