2020-03-17T16:25:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Барнаульский певец Александр Балыков: артисты терпят огромные убытки из-за коронавируса

Он предлагает создать петицию, чтобы государство поддержало шоу-бизнес
САПОЖКОВА Александра
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Александр БалыковАлександр БалыковФото: Евгения САВИНА
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Певец Александр Балыков из Барнаула опубликовал в Фейсбуке "крик души" - пост о том, как повлияла ситуация с коронавирусом на заработки артистов и организаторов гастролей.

- В связи с тем, что власти запретили проведение любых массовых мероприятий, мы остались без концертов. Сказать, что мы остались без денег- ничего не сказать... Мы терпим огромные убытки. И чем значимей артист- тем больше убытки! - пишет артист.

У многих выстроены гастрольные туры на несколько месяцев вперед, оплачена аренда залов и звукового и светового оборудования, куплены невозвратные билеты на самолеты, оплачены гостиницы и прочее.

- Я понимаю серьезность ситуации и не против того, что нужно отсидеться дома. Я не собираюсь подвергать опасности зрителей. Но, внимание, вопрос: если государство объявило форс-мажор и запретило концерты, но в то же время продумывает льготы для турбизнеса (налоговые каникулы, льготное кредитование, госсубсидии и т.д), почему не задумались о крахе нашего бизнеса? Это же миллионы людей по всей стране. Это миллиарды рублей по всей стране! - возмущается певец. - Где фонд, который поможет нам не то, что вернуть все убытки, а как минимум не развалить то, что создавалось годами?

Александр предлагает создать петицию с просьбой к государству поддержать шоу-бизнес. Он уверен, что ее подпишут тысячи людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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